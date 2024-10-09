خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الحديد وارتفاع الدواجن والذهب

كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار الدواجن، والبيض، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما انخفض سعر الحديد، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، كما ارتفعت أسعار الذهب بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار كرتونة البيض في الأسواق اليوم (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الحديد خلال تعاملات اليوم في الأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع البلطي والجمبري.. أسعار الأسماك اليوم في سوق العبور

ارتفاع البطاطس والباذنجان.. أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم

ارتفاع أسعار اللحوم والفول وانخفاض الجبن الأبيض اليوم الأربعاء في الأسواق (موقع رسمي)

سعر الذهب يرتفع بمنتصف تعاملات اليوم