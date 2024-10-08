خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الحديد وانخفاض الأسمنت والذهب يقلص خسائره

كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار الدواجن، والحديد، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما انخفض سعر الاسمنت، والبيض بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، كما ارتفعت أسعار الذهب الارتفاع بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

انخفاض أسعار البيض اليوم الثلاثاء في الأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الحديد خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في الأسواق (موقع رسمي)

85 جنيها لكيلو البلطي.. أسعار السمك اليوم الثلاثاء في سوق العبور

ارتفاع الخيار.. أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء

انخفاض أسعار اللحوم والزيت وارتفاع الجبن اليوم الثلاثاء في الأسواق (موقع رسمي)

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الثلاثاء