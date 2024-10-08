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ارتفاع أسعار الحديد خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في الأسواق (موقع رسمي)

11:01 ص الثلاثاء 08 أكتوبر 2024

أسعار الحديد والأسمنت

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كتب- أحمد والي:

ارتفعت أسعار الحديد خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في الأسواق ، بينما انخفضت أسعار الأسمنت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات مركز معلومات مجلس الوزراء.

ويرصد "مصراوي" في السطور التالية، أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 40559.67 جنيه، بارتفاع 1169.67 جنيه.

سعر طن حديد عز: 42212.86 جنيه، بارتفاع 187.86جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2753.13 جنيه، بانخفاض 292.7 جنيه.

أسعار الحديد مركز معلومات مجلس الوزراء الحديد الاستثماري
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