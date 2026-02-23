إعلان

أسعار النفط تتراجع مع تصاعد القلق بشأن الاقتصاد العالمي

كتب : مصراوي

08:56 ص 23/02/2026

أسعار النفط

وكالات

تراجعت أسعار النفط، اليوم الإثنين، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيرفع الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات العالمية، مما أدى إلى حالة من عدم اليقين بشأن النمو الاقتصادي العالمي واستهلاك الوقود.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 45 سنتا، أو 0.63% إلى 71.31 دولار للبرميل بحلول الساعة 23:15 بتوقيت جرينتش.

بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 50 سنتا أو 0.75% إلى 65.98 دولار للبرميل.

وقال ترامب، يوم السبت، إنه سيرفع الرسوم المؤقتة من 10% إلى 15% على الواردات الأمريكية من جميع البلدان، وهو الحد الأقصى المسموح به بموجب القانون، بعد أن ألغت المحكمة العليا الأمريكية برنامجه السابق للرسوم.

وساهم قرار فرض الرسوم الجمركية في الحد من تأثير المخاطر المتزايدة لنشوب صراع عسكري بين الولايات المتحدة وإيران، الأمر الذي دفع أسعار خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط إلى الارتفاع بأكثر من 5% الأسبوع الماضي، وفقا للغد.

أسعار النفط النفط أسعار النفط اليوم تراجع أسعار النفط ترامب الرسوم الجمركية

