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انخفاض أسعار البيض اليوم الثلاثاء في الأسواق (موقع رسمي)

10:37 ص الثلاثاء 08 أكتوبر 2024

أسعار البيض

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كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار كرتونة البيض خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 171.66 جنيه، بتراجع 1.4 جنيه.

كرتونة البيض البلدي: 171.81 جنيه، بتراجع 1.87 جنيه.

أسعار البيض كرتونة البيض البلدي أسعار كرتونة البيض
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