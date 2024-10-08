ارتفاع الخيار.. أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء

كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار الخيار البلدي والبصل الأبيض والفلفل الرومي البلدي والحامي البلدي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بأسعار أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني، وفي المقابل انخفضت أسعار الباذنجان البلدي و العنب الرومي الأحمر.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضراوات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور

أسعار الخضروات

الطماطم: تتراوح بين 14 و20 جنيها.

البطاطس: تتراوح بين 10 جنيهات و18 جنيها.

البصل الأبيض: يتراوح بين 9 و17 جنيها، بارتفاع جنيها.

البصل الأحمر: سجل 7 و11 جنيها.

الكوسة: تتراوح بين 7 جنيهات و15 جنيها.

الباذنجان البلدي: يتراوح بين 4.5 و8.5 جنيها، بتراجع خمسين قرشا.

الفلفل الرومي البلدي: يتراوح بين 10 جنيهات و14 جنيها، بارتفاع جنيها.

الفلفل الحامي البلدي: يتراوح بين 11 و 14 جنيها، بارتفاع 3 جنيهات.

الملوخية: تتراوح بين 4 و5 جنيهات.

الخيار الصوب: يتراوح بين 10 جنيهات و15 جنيها، بارتفاع جنيها.

الخيار البلدي: يتراوح بين 6 و9 جنيهات، بارتفاع جنيها.

أسعار الفاكهة

عنب رومي أحمر: يتراوح بين 15 و 30 جنيها، بتراجع 10 جنيهات.

برتقال بلدي: يتراوح بين 4 و8 جنيها، بارتفاع جنيها.

الليمون البلدي: يتراوح بين 4 و9 جنيهات، بارتفاع جنيها

البطيخ: يتراوح بين 64 و80 جنيها الوزن من 8 إلى 10 كيلو.