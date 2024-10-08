85 جنيها لكيلو البلطي.. أسعار السمك اليوم الثلاثاء في سوق العبور

كتبت- دينا كرم:

استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أهم أسعار أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 83 و85 جنيها.

كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيها.

كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 80 و 160 جنيها.

كيلو السبيط والكالماري: يتراوح بين 170 و 330 جنيها.

كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و160 جنيها.

كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 140 و 320 جنيها.

كيلو السمك البوري: سجل بين 120 و 160 جنيها.