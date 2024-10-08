سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الثلاثاء

كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، وزاد الجرام بنحو 5 جنيهات، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2383 جنيها للجرام.

وقفز سعر الذهب عيار 18 إلى 3064 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 3575 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 4086 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب عند 28600 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.13 % إلى نحو 2639 دولار اللأونصة، خلال منتصف التعاملات (تعادل الأوقية بحجم 31.1 جرام من عيار 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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