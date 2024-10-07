خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الدواجن والحديد وارتفاع الأسمنت والذهب

كتبت- دينا كرم:

انخفضت أسعار الدواجن، والحديد، والبيض خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفع سعر الاسمنت، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، كما واصلت أسعار الذهب الارتفاع بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

أسعار البيض اليوم الاثنين تنخفض في الأسواق (موقع رسمي)

أسعار الدواجن تنخفض اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الحديد خلال تعاملات اليوم الاثنين في الأسواق

انخفاض الجمبري وارتفاع البوري.. أسعار السمك اليوم الاثنين في سوق العبور

انخفاض البصل.. أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم الاثنين

منها الأرز والزيت واللحوم.. أسعار السلع الأساسية اليوم الاثنين بالأسواق

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الاثنين