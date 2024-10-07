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انخفاض أسعار الحديد خلال تعاملات اليوم الاثنين في الأسواق

10:50 ص الإثنين 07 أكتوبر 2024

أسعار الحديد والأسمنت

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كتبت- دينا كرم:

انخفضت أسعار الحديد في الأسواق خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها أمس الأحد، بحسب بيانات مركز معلومات مجلس الوزراء، وفي المقابل ارتفعت أسعار الأسمنت.

ويرصد "مصراوي" في السطور التالية، أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 39390 جنيها، بتراجع 1467.14 جنيه.

سعر طن حديد عز: 42025 جنيه، بتراجع 5 جنيهات.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 3045.83 جنيه، بزيادة 480.83 جنيه.

أسعار الحديد أسعار الأسمنت أسعار الحديد والأسمنت
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