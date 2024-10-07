انخفاض البصل.. أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم الاثنين

كتبت- دينا كرم:

انخفضت أسعار الخيار البلدي والبصل الأبيض والأحمر والفلفل الرومي البلدي، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بأسعار أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني، وفي المقابل ارتفعت أسعار الكوسة والفلفل الحامي البلدي، والخيار الصوب.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضراوات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور

أسعار الخضروات

الطماطم: تتراوح بين 10 جنيهات و20 جنيها.

البطاطس: تتراوح بين 10 جنيهات و18 جنيها.

البصل الأبيض: يتراوح بين 9 و16 جنيها، بتراجع جنيه.

البصل الأحمر: سجل 7 و11 جنيها، بتراجع جنيها.

الكوسة: تتراوح بين 8 جنيهات و14 جنيها، بزيادة جنيهين.

الباذنجان البلدي: يتراوح بين 5 و9 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي: يتراوح بين 9 جنيهات و13 جنيها، بتراجع جنيهين.

الفلفل الحامي البلدي: يتراوح بين 8 جنيهات و11 جنيها، بزيادة جنيها.

الملوخية: تتراوح بين 4 و5 جنيهات.

الخيار الصوب: يتراوح بين 9 جنيهات و15 جنيها، بزيادة 4 جنيهات.

الخيار البلدي: يتراوح بين 5 و9 جنيهات، بتراجع جنيها.

أسعار الفاكهة

عنب رومي أحمر: يتراوح بين 25 و 35 جنيها.

برتقال بلدي: يتراوح بين 4 و7 جنيهات.

الليمون البلدي: يتراوح بين 4 و8 جنيهات.

البطيخ: يتراوح بين 64 و80 جنيها الوزن من 8 إلى 10 كيلو.