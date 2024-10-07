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أسعار البيض اليوم الاثنين تنخفض في الأسواق (موقع رسمي)

10:28 ص الإثنين 07 أكتوبر 2024

أسعار البيض

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كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار كرتونة البيض خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 173.06 جنيه، بتراجع 2.88 جنيه.

كرتونة البيض البلدي: 173.68 جنيه، بتراجع 7.32 جنيه.

أسعار البيض انخفاض أسعار البيض مركز معلومات مجلس الوزراء
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