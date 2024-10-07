انخفاض الجمبري وارتفاع البوري.. أسعار السمك اليوم الاثنين في سوق العبور

كتبت- دينا كرم:

انخفضت أسعار الجمبرى والسمك المكرونة والسبيط في سوق العبور خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق، بينما ارتفع سعر البوري.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أهم أسعار أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 83 و85 جنيها، بتراجع جنيه.

كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيها.

كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 80 و 160 جنيها، بتراجع 35 جنيها.

كيلو السبيط والكالماري: يتراوح بين 170 و 330 جنيها، بتراجع 90 جنيها.

كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و160 جنيها، بتراجع 15 جنيها.

كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 140 و 320 جنيها، بتراجع 80 جنيها.

كيلو السمك البوري: سجل بين 120 و 160 جنيها، بزيادة 5 جنيهات.