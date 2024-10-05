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ارتفاع البلدي.. أسعار البيض اليوم السبت في الأسواق (موقع رسمي)

11:31 ص السبت 05 أكتوبر 2024

أسعار البيض

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كتبت- دينا كرم:

تباينت أسعار كرتونة البيض البلدي والأحمر والأبيض، خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 175.94 جنيه، بتراجع 1.62 جنيه.

كرتونة البيض البلدي: 181 جنيه، بزيادة 2.43 جنيه.

أسعار البيض كرتونة البيض البلدي كرتونة البيض
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