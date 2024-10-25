انخفاض الطماطم وارتفاع الكوسة.. أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور الذيوم

كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار الطماطم، الباذنجان، والفلفل، والخيار، وبرتقال، والليمون البلدي خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بأسعار أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني، وفي المقابل ارتفعت أسعار الكوسة والفلفل الرومي والخيار البلدي.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضراوات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم: تتراوح بين 7 و15 جنيهًا، بتراجع 3 جنيهات.

البطاطس: تتراوح بين 12 و18 جنيهًا.

البصل الأبيض: يتراوح بين 15 و21 جنيهًا.

البصل الأحمر: يتراوح بين 9.5 جنيه، و12.5 جنيه.

الكوسة: تتراوح بين 7 و15 جنيها، بزيادة جنيه.

الباذنجان البلدي: يتراوح بين 4.5 و7.5 جنيه، بتراجع 50 قرشًا.

الفلفل الرومي البلدي: يتراوح بين 9 و13 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي: يتراوح بين 10 جنيهات و15 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الملوخية: تتراوح بين 4 و 6 جنيهات، بتراجع 50 قرشًا.

الخيار الصوب: يتراوح بين 15 جنيهًا و20 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الخيار البلدي: يتراوح بين 6 و14 جنيهًا، بزيادة 6 جنيهات.

أسعار الفاكهة

عنب رومي أحمر: يتراوح بين 15 و30 جنيهًا.

برتقال بلدي: يتراوح بين 4.5 و7.5 جنيه، بتراجع 1.5 جنيه.

الليمون البلدي: يتراوح بين 5 و13 جنيهًا، بتراجع 5 جنيهات.

البطيخ: يتراوح بين 64 و80 جنيهًا الوزن من 8 إلى 10 كيلو.