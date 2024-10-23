توقعات بقفزة جديدة.. هل الوقت أصبح مناسبا لشراء الذهب بعد وصوله لرقم قياسي؟

كتبت- أمنية عاصم:

توقع بعض خبراء الذهب والاقتصاد تحدث إليهم "مصراوي" استمرار ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلية المصرية خلال الفترة المقبلة بعد أن سجل رقما قياسيا خلال تعاملات اليوم في ظل تسارع التوترات الجيوسياسية بالمنطقة.

ووصل سعر الذهب في السوق المحلية المصرية إلى مستوى قياسي خلال منتصف التعاملات اليوم بعد أن سجل عيار 21 نحو 3750 جنيه ووصول الجنيه الذهب إلى 30 ألف جنيه.

قفزة جديدة متوقعة

قال نادي نجيب سكرتيرعام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن أسعار الذهب المحلي ستواصل الارتفاع خلال الفترة المقبلة وسط تأثره بسعر الذهب العالمي.

وتوقع استمرار صعود أسعار الذهب المحلي على مدار الشهرين المقبلين ليسجل سعر الذهب عيار 21 بين 3850 جنيه و3900 جنيه.

ونصح نادي نجيب المستثمرين الذين يملكون سيولة مالية بالشراء بالشراء نظرًا لاستمرارية صعوده خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن استمرار تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة سيؤدي إلى زيادة الطلب على الذهب العالمي من جانب المستثمرين باعتباره ملاذ آمن.

وقفز سعر الذهب العالمي إلى مستوى جديد مسجلاً 2751 دولار لسعر الأوقية بالبورصة العالمية بزيادة بنسبة 0.08% اليوم الأربعاء خلال منتصف التعاملات، وفق بيانات بلومبرج.

وقال رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، لمصراوي، إن زيادة الحرب الحادة في المنطقة وتهديد إسرائيل لإيران؛ سيؤدي إلى زيادة أسعار الذهب العالمي والمحلي وهو ما يعد أمرًا طبيعًا.

وأشار إلى وجود عامل آخر يدعم صعود أسعار الذهب محليًا متمثلة في استمرار البنك المركزي بالإبقاء على سعر الفائد في اجتماعه القادم وعدم زيادتها؛ بما يدفع المستثمرين للاستثمار في الذهب.