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سعر الذهب اليوم السبت في مصر يرتفع مع بداية التعاملات

11:01 ص السبت 06 يناير 2024

أسعار الذهب اليوم

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كتبت- دينا خالد:

ارتفع سعر الذهب اليوم السبت في مصر مع بداية التعاملات، وزاد الجرام بنحو 40 جنيها، مقارنة بمستواه في تعاملات مساء أمس.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2143 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2756 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 3215 جنيها للجرام.

وقفز سعر الذهب عيار 24 إلى 3674 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 25720 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم وغدا عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية ومنها بورصات السلع والمعادن.

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2045 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بنهاية تعاملات أمس الجمعة بارتفاع 1.8 دولار، بنسبة 0.09% مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات الخميس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم سعر الذهب سعر الجنيه الذهب

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