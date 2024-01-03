سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر يتراجع 35 جنيها مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر مع بداية التعاملات، وهبط الجرام 35 جنيها، مقارنة بمستواه مساء أمس.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2117 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 2721 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3175 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 3629 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 25400 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2064 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، بزيادة 4.9 دولار بنسبة 0.24%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب