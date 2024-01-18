2.5 مليار دولار استثمارات المصرية للاتصالات لتطوير البنية التحتية في 5 سنوات

كتب - علاء حجاج:

قال محمد نصر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات ، إنها استثمرت منذ بداية عام 2019 وحتى نهاية 2023 نحو 2.5 مليار دولار في تطوير شبكة بينتها التحتية.

وأوضح نصر، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن المصرية للاتصالات حققت إيرادات خلال أول 9 أشهر من العام الماضي بقيمة 42 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 30% وحجم أرباح وصل إلى 17.6 مليار جنيه بزيادة 32% عن الفترة ذاتها من 2022.

كما سجلت صافي أرباح بقيمة 9.2 مليار جنيه بزيادة 48%.

وعقدت الشركة اليوم مؤتمرا بمناسبة حصولها علي رخصة خدمات الجيل الخامس للاتصالات أمس بتكلفة 150 مليون دولار لمدة 15 عاما

وأضاف أن عدد عملاء خدمات المحمول على شبكة we منذ إطلاقها في عام 2017 وحتى الآن يصل إلى 12.5 مليون عميل بحصة سوقية 10.4% و 9.5 مليون عميل في خدمات الإنترنت الثابت، و 12.3 مليون بالهاتف الأرضي.