بعد هبوط كبير أمس.. سعر الذهب اليوم الخميس في مصر ببداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الخميس في مصر مع بداية التعاملات، عند نفس مستواه أمس.

كان سعر جرام الذهب هبط 50 جنيها دفعة واحدة خلال تعاملات أمس.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 2120 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2726 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3180 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 3634 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 25840 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2032 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الخميس، بزيادة 7.3 دولار بنسبة 0.36% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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