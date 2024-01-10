إعلان

BBC

أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الأربعاء (موقع رسمي)

11:41 ص الأربعاء 10 يناير 2024

أسعار الحديد والأسمنت

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الحديد والأسمنت، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في الأسواق عند نفس مستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 40649 جنيها.

سعر طن حديد عز: 42817 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2276 جنيها.

أسعار الحديد والأسمنت أسعار الحديد أسعار الأسمنت سعر طن الحديد سعر طن الأسمنت

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
وزيرة الخزانة الأمريكية: دعم أمريكي قوي لمصر وبرنامجها للإصلاح الاقتصادي

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

وزيرة الخزانة الأمريكية: دعم أمريكي قوي لمصر وبرنامجها للإصلاح الاقتصادي .
طرح أراضي جديدة.. شركة العاصمة الإدارية تعلن عن تطبيق نظام الأقساط المتساوية للمرة الأولى .