رئيس غرفة صناعة الحبوب: 30% تراجعًا بأسعار المكرونة بعد تراجع الدقيق

كتبت- شيرين صلاح:

قال طارق حسانين رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن أسعار المكرونة شهدت تراجعا بنسبة 30% في الأسواق بعد تراجع سعر الدقيق المستخدم في إنتاجها، بحسب بيان من الغرفة اليوم الأحد.

وأوضح حسانين في البيان، أن سعر طن الدقيق أصبح لا يتعدى 17 ألف جنيه بعدما كان يتجاوز 25 و26 ألف جنيه للطن.

جاء ذلك خلال اجتماع غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات برئاسة النائب مع أصحاب المطاحن المنتجة للدقيق استخراج 72% المستخدم في إنتاج الخبز السياحي " الحر" والفينو.

ووفقا للبيان، حضر الاجتماع حسين بودى نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة ورئيس رابطة أصحاب المطاحن، وأحمد إسماعيل نائب رئيس شعبة المكرونة وعضو مجلس إدارة بالغرفة ورؤساء الشعب بالغرفة وداليا سامى المدير التنفيذي للغرفة، ورشا عبد المعز نائب الرئيس التنفيذي.

كما تم الاتفاق خلال الاجتماع على استمرار طرح الخبز السياحى والفينو بأسعار مخفضة وفقا لما تم الاتفاق عليه مسبقا مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية من طرح سعر بيع الرغيف السياحي وزن 80 جراما بـ 150 قرشا ووزن 40 جراما بـ 75 قرشاً ، ووزن 25 جراما بـ 50 قرشاً وبالنسبة للخبز الأفرنجي "الفينو" يتم طرح الرغيف وزن 50 جراما بـ 150 قرشا ووزن 35 جرام بـ 100 قرشا مع الالتزام بألا يتعدى سعر طن الدقيق السياحي استخراج 72% بـ 16 ألف جنيه حاليا.