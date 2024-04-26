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بزيادة تتخطى 300 جنيه.. ارتفاع طن حديد عز اليوم الجمعة (موقع رسمي)

01:11 م الجمعة 26 أبريل 2024

أسعار الحديد والأسمنت

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كتب- أحمد والي:

تباينت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 41875 جنيها، بزيادة 340.91جنيه.

سعر طن حديد عز: 42881.25 جنيه، بزيادة 337.5 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2208.96 جنيه، بتراجع 7.78 جنيه.

أسعار الحديد والأسمنت سعر طن الحديد الاستثماري سعر طن حديد عز سعر طن الأسمنت الرمادي بوابة الأسعار المحلية
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