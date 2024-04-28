تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الأحد 28 أبريل

كتبت- شيرين صلاح:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأحد إلى نحو 3485 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 3543 جنيه.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3100 جنيه، والجرام عيار 18 إلى نحو 2657 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 24800 جنيه، بناءً على المستويات المذكورة.