مسؤول عسكري إسرائيلي: دخول رفح حماقة استراتيجية

مصراوي

قالت وسائل إعلام عبرية نقلا عن اللواء احتياط بجيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل زيف، اليوم الأحد، إن بقاء الأسرى الإسرائيليين على قيد الحياة غير مؤكد بعد عملية رفح

وأشار زيف إلى أن دخول مدينة رفح جنوبي قطاع غزة حماقة استراتيجية.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، إن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هارتسي هاليفي وافق على خطط لعملية كبيرة في رفح جنوبي قطاع غزة.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن موافقة هاليفي جاءت خلال اجتماع مع قائد المنطقة الجنوبية يارون فينكلمان وعدد من قادة الألوية.

وتأتي الموافقة على الخطة العملياتية في رفح، بينما تنتظر حكومة الاحتلال الإسرائيلي رد حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" على مقترح صفقة الأسرى بالتخلي عن اجتياح رفح أو تأجيله مقابل وقف إطلاق النار وإطلاق سراح أسرى الاحتلال بغزة.