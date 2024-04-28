البورصة تهبط 4.93% مع نهاية تعاملات اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 4.93% عند 24639 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الأحد.

كما هبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 4.72%، وانخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 4.84%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 32.7 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 21 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 11.6 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 هبط بنسبة 3.21% عند 26488 نقطة، مع نهاية تعاملات الأربعاء الماضي.