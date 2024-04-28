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BBC

إعلام عبري: مقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة 11 آخرين في كمين بوسط غزة

11:11 م الأحد 28 أبريل 2024

جيش الأحتلال الإسرائيلي

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أعلن موقع "روتر" العبرية، اليوم الأحد، مقتل 3 جنود بجيش الاحتلال الإسرائيلي وإصابة 11 آخرين بانفجار عبوة ناسفة في غزة.

وأفادت تقارير إعلامية، بهبوط مروحيات إسرائيلية في محور نتساريم وسط القطاع بعد قصف كتائب القسام المنطقة بقذائف هاون.

من جانبها، قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، إن مجاهديها استدرجوا قوة إسرائيلية وأوقعوها بكمين ألغام في شارع السكة بمنطقة المغراقة وسط قطاع غزة.

وأوضحت القسام أنها استخدمت في الكمين عبوات ناسفة وصواريخ "إف 16" إسرائيلية لم تنفجر.

غزة كتائب القسام حماس عبوة ناسفة طوفان الأقصى
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