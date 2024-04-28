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خريطة الأسعار: ارتفاع الدواجن واستقرار السلع الأساسية وزيادة الذهب

04:08 م الأحد 28 أبريل 2024

خريطة الأسعار

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كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الدواجن، بينما تباينت تحركات أسعار مواد البناء في الأسواق خلال تعاملات اليوم السبت مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، كما صعد الذهب بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق (موقع رسمي)

أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم الأحد

75 جنيها لكيلو البلطي.. أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم الأحد

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد (موقع رسمي)

تعرف على أسعار الأرز والفول واللحوم في الأسواق اليوم الأحد

سعر الذهب اليوم الأحد في مصر يعاود الارتفاع بمنتصف التعاملات

أسعار الدواجن الدواجن الذهب مواد البناء
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