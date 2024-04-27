خريطة الأسعار: تراجع أسعار الدواجن والسكر خلال تعاملات السبت

كتب- أحمد والي:

تراجعت أسعار الدواجن والزيت والسكر بالأسواق، بينما ارتفعت أسعار مواد البناء في الأسواق خلال تعاملات اليوم السبت مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والذهب يستقر بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

بعد تراجعه.. ماذا حدث لسعر الذهب مع منتصف تعاملات السبت

بعد حملات المقاطعة.. أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم السبت

أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم السبت

تراجع الزيت وارتفاع الأرز.. أسعار السلع الأساسية في الأسواق اليوم السبت

ارتفاع طفيف في أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم السبت (موقع رسمي)

تراجع أسعار الدواجن اليوم السبت في الأسواق (موقع رسمي)