وزيرة الخزانة الأمريكية: دعم أمريكي قوي لمصر وبرنامجها للإصلاح الاقتصادي .

القاهرة - مصراوي:

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، في بيان، إن بلادها تدعم بشكل "قوي" مصر وبرنامجها للإصلاح الاقتصادي، وذلك في لقاء مع محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله، ووزيري المالية محمد معيط، والتعاون الدولي رانيا المشاط.

يأتي اللقاء، بينما تشير التوقعات إلى اقتراب اتفاق بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، لإجراء المراجعتين المؤجلتين لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعلن عنه في ديسمبر 2022، لكن حصلت مصر على شريحة واحدة فقط بينما لا يزال الصندوق يطالب بمرونة سعر الصرف، وتسريع برنامج الطروحات الحكومية وتخارج الدولة من بعض الأصول المملوكة لها.

وشددت المسؤولة الأمريكية، على هدف تعزيز الاقتصاد المصري ودعم النمو الشامل والمستدام، فيما ناقش الاجتماع التطورات الإقليمية، بما في ذلك التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري بسبب الصراع في غزة، معربة عن تقديرها للجهود المصرية.

وتعاني مصر من ارتفاع مستويات الديون الخارجية، وتضررت بشدة من الحرب في قطاع غزة التي تهدد بتعطيل حجوزات السياحة وواردات الغاز الطبيعي، ومن الهجمات الأخيرة على السفن العابرة للبحر الأحمر.

جاء الاجتماع فيما يجري وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، جولة في الشرق الأوسط ضمن حملة جديدة لمنع توسع نطاق الحرب في غزة.

وأشارت يلين، إلى استعداد وزارة الخزانة لمواصلة العمل بشكل وثيق مع مصر بشأن القضايا الثنائية والإقليمية.