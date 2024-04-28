أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد (موقع رسمي)

كتبت- شيرين صلاح:

تباينت تحركات أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 42470 جنيها، بزيادة 596 جنيها.

سعر طن حديد عز: 42283 جنيها، بتراجع 605 جنيهات.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2136 جنيها، بتراجع 83 جنيها.