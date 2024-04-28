بعد ارتفاعه.. سعر الذهب اليوم الأحد في مصر بحلول تعاملات المساء

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الأحد في مصر بحلول تعاملات المساء، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب هبط 10 جنيهات في بداية التعاملات، قبل أن يعاود الارتفاع في منتصف التعاملات بنفس القيمة.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 2066 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2657 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3100 جنيه للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 عند 3543 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 24800 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم إجازة رسمية بالبورصات العالمية على أن تستأنف عملها غدا الاثنين.

صعد سعر الذهب عالميا إلى نحو 2338 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، خلال تعاملات الجمعة، بارتفاع بنسبة 0.24%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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