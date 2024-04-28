حماس: لا نتعرض لضغوط أو إملاءات بالمفاوضات من إخواننا في مصر وقطر

مصراوي

قال القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري، اليوم الأحد، إن رد الاحتلال الإسرائيلي الذي وصل للحركة عبر الوسطاء قيد الدراسة ومن المبكر الوصول إلى قرار بشأنه.

وأكد أبو زهري في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر"، أن حركة حماس لن تقبل بأي اتفاق لا يتضمن وقف العدوان على قطاع غزة، مضيفا "أكدنا لأشقائنا في مصر وقطر أننا جادون في التوصل لاتفاق لكننا لن نرضخ لأي ضغوط أمريكية".

وأوضح القيادي في حماس، أن الحركة لا تتعرض لأي ضغوط أو إملاءات من الوسطاء في مصر وقطر، مشددا على أن الحديث عن خروج قادة حماس من غزة إلى القاهرة ضمن صفقة الهدنة لا أساس له من الصحة.