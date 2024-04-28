زيادة في أسعار التكييفات لموسم الصيف هذا العام

كتبت- أمنية عاصم:

قال أشرف هلال رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار التكييفات شهدت ارتفاعا بنحو 5 آلاف جنيه بموسم الصيف هذا العام مقارنة بذات الفترة من العام السابق.

وأرجع هلال ارتفاع التكييفات بموسم الصيف لهذا العام إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج على المُصنعين.

ووفقا لمحمود القناوي مدير معرض القناوي للتكييفات والمبردات، فإن سعر تكييف 1.5 حصان ارتفع إلى 22 ألف جنيه هذا الموسم مقابل 16500 جنيه الصيف الماضي.

أوضح القناوي عن حالة الشراء في السوق حاليا، لمصراوي، أن التجار باتت تتجنب عمليات البيع بالتقسيط، نظرا لتغير الأسعار خلال الفترة الماضية بشكل مستمر.

وفقا لموقع العربي الإلكتروني، فإن سعر التكييف 1.5 حصان يتراوح بين 22 و37 ألف جنيه، وسعر التكييف 2.5 حصان يتراوح بين 33 و35 ألف جنيه وسعر التكييف 3 حصان يتراوح بين 39 و57 ألف جنيه، حسب الماركة.

ووفقا لأسعار شركة فريش المنشورة على موقعها الإلكتروني، فإن سعر التكييف 1.5 حصان بين 21130 و31499 جنيه، وسعر تكييف 2.25 حصان يترواح بين 32800 جنيه و44 ألف جنيه، وسجل سعر تكييف 3 حصان بين 39990 و54900 جنيه.