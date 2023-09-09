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أسعار البيض ترتفع اليوم السبت في المزرعة

10:55 ص السبت 09 سبتمبر 2023

أسعار البيض اليوم

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كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار البيض الأبيض والأحمر والبلدي اليوم السبت في المزرعة، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات الاتحاد العام لمنتجي الدواجن على صفحته الرسمية على فيسبوك.

أسعار البيض اليوم

سعر كرتونة البيض الأبيض: 118.75 جنيه، بارتفاع جنيهين.

سعر كرتونة البيض الأحمر: 120.75 جنيه، بارتفاع جنيهين.

سعر كرتونة البيض البلدي: 130.75 جنيه، بارتفاع 5 جنيهات.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، ويحقق هذا الإنتاج اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%، بحسب بيانات شعبة الدواجن سابقا.

وتسبب ارتفاع أسعار الأعلاف وأزمة الاستيراد خلال العام الماضي، في نقص المعروض من الدواجن والبيض وقفزة كبيرة في أسعارها.

سوق مصراوى

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