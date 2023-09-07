سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع 10 جنيهات ببداية التعاملات

كتبت- دينا خالد:

ارتفع سعر الذهب اليوم الخميس في مصر ببداية التعاملات، وزاد سعر الجرام 10 جنيهات، مقارنة بمستواه بتعاملات مساء أمس.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1470 جنيها للجرام.

وسجل الذهب عيار 18 نحو 1890 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 2205 جنيها للجرام.

وقفز سعر الذهب عيار 24 إلى 2520 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى نحو 17640 جنيها وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا نحو 1918.8 دولار للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، في بداية تعاملات اليوم الخميس، بارتفاع 2.28 دولار بنسبة 0.12% مقارنة بنهاية تعاملات أمس الأربعاء، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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