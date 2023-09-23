سعر الذهب اليوم السبت في مصر يرتفع مع بداية التعاملات

كتبت- دينا خالد:

ارتفع سعر الذهب اليوم السبت في مصر مع بداية التعاملات وزاد الجرام 5 جنيهات مقارنة بمستواه مساء تعاملات أمس.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1477 جنيها للجرام.

وسجل الذهب عيار 18 نحو 1899 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 2215 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2531 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب 17720 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم وغدا عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية منها بورصات السلع والمعادن.

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1925 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بنهاية تعاملات أمس الجمعة بارتفاع 5.21 دولار بنسبة 0.27% مقارنة لمستواه في نهاية تعاملات يوم الخميس الماضي، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج

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