عصمت يبحث مع محافظ الشرقية فرص استثمار أصول شركات قطاع الأعمال

كتبت- شيماء حفظي:

بحث الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، مع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الفرص الاستثمارية المتاحة والتي يمكن البدء في تنفيذها بما يحقق استغلال وتعظيم العوائد لبعض الأصول المملوكة للشركات التابعة وخاصة الشركة القابضة للغزل والنسيج، ذلك في إطار خطة التنمية التي تعتمدها محافظة الشرقية،

وبحسب بيان من وزارة قطاع الأعمال اليوم الأحد، عقد اللقاء بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، بحضور محمد حلبي مسؤول ملف الأصول بالوزارة.

وتطرق الجانبان خلال الاجتماع إلى سبل تطوير التعاون القائم بين الوزارة والمحافظة، والتخطيط لإقامة عدد من المصانع بالشراكة مع القطاع الخاص فى المنطقة الصناعية بمدينة بلبيس، انطلاقا من التوجه العام بدعم التصنيع المحلي لخفض الواردات وزيادة الصادرات.

وأكد الدكتور محمود عصمت حرص وزارة قطاع الأعمال العام على دعم خطط التنمية بالمحافظات من خلال المساهمة في المشروعات التنموية والاستثمارية والخدمية بما يسهم في تحقيق الحياة الكريمة للمواطنين، ويضمن الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للشركات التابعة وتعظيم عوائدها الاقتصادية.

وأشار إلى حصر الأصول المملوكة للشركات التابعة ووضع خطط محددة لاستثمارها بالشكل الأمثل، موضحا أن هناك فرصا استثمارية عديدة يتم طرحها للشراكة مع القطاع الخاص، ووجود عدد من المشروعات التي تنفذها الشركات في محافظة الشرقية خاصة في قطاع القطن والغزل والنسيج.

وأكد محافظ الشرقية أهمية الاستفادة القصوى من الأصول المملوكة لوزارة قطاع الأعمال في تنفيذ مشروعات اقتصادية هامة تدر دخلا، وتساهم في تحسين مستوى الاقتصاد بين الجانبين بما يعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة.

وذكر أن اللقاء تناول مناقشة آليات تفعيل الشراكة بين المحافظة والوزارة لإقامة مشروعات استثمارية بالمنطقة الصناعية ببلبيس، وتحديدا منطقة الـ 19.6 فدان والصادر لها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 173 لسنة 2017.

وأضاف المحافظ أن محافظته على استعداد تام لإعادة تأهيل العمالة في التخصصات المختلفة والتي تحتاجها المصانع التابعة لوزارة قطاع الأعمال، وإيجاد فرص لتدريب الشباب وطلاب الجامعات والمدارس الفنية لهذه المصانع تنفيذا للتوجيهات الرئاسية لتأهيلهم للالتحاق بسوق العمل.