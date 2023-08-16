هبوط طفيف للبورصة مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء

كتب- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة طفيفة 0.06% إلى مستوى 17954 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة 0.31%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.25%.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.38% إلى مستوى 17956 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس اليوم الثلاثاء.