تنمية المشروعات: 200 مليون جنيه مبيعات العارضين في ''صنع في دمياط''

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غدا.. انطلاق دورة جديدة من معرض "صنع في دمياط" للأثاث بمدينة نصر

كتب- مصطفى عيد:

قال باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إن المشاركين في دورات معرض صنع في دمياط على مدار السنوات الماضية نجحوا في تحقيق مبيعات وتعاقدات بلغت نحو 200 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال افتتاح معرض صنع في دمياط اليوم الخميس الذي يقام بأرض المعارض في مدينة نصر خلال الفترة من 8 – 17 يونيو 2023، بحسب بيان للجهاز اليوم.

وأوضح رحمي، أن معرض صنع في دمياط يشهد مشاركة المئات من أصحاب مصانع وشركات الأثاث والموبيليا والذين يحرص الجهاز على دعمهم ورفع قدراتهم الإنتاجية وتطويرها لتلائم أذواق المستهلكين في الأسواق المحلية والخارجية.

وأشار رحمي إلى أن جهاز تنمية المشروعات قام خلال 9 سنوات بضخ تمويل قدره ربع مليار جنيه لقطاع الأثاث وتجارة وتصنيع الموبيليا في دمياط تم من خلالها تمويل 5642 مشروع صغير ومتناهي الصغر أتاحت ما يزيد على 17 ألف فرصة عمل في نطاق المحافظة.

وقال منال عوض محافظ دمياط، إن تنظيم المعرض بشكل دوري في محافظة القاهرة كان له مردود إيجابى على المشاركين من صناع الأثاث لمساعدتهم على التوسع في تسويق منتجاتهم والوصول إلى شريحة أكبر من العملاء.

وأضفت عوض، أن مختلف أجهزة الدولة تعمل على التنسيق والتعاون فيما بينها للمشاركة في تقديم مختلف أوجه الدعم والمساندة لصناع الأثاث بالمحافظة ووضع خطط عمل تضمن نجاح هذه المشروعات واستمرارها بما يسهم في توفير الآلاف من فرص العمل لأبناء المحافظة.