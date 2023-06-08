سعر الذهب اليوم يهبط 13 جنيها مع بداية تعاملات الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الخميس في مصر مع بداية تعاملات اليوم، وتراجع الجرام 13جنيها، مقارنة بمستواه أمس.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1555 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 2000 جنيه للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2333 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 24 إلى 2666 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 18664جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا نحو 1945 دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الخميس، بارتفاع 5.1 دولار، وبنسبة 0.27%، مقارنة بما كان عليه في نهاية تعاملات جلسة أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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