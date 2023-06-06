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أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء في الأسواق

11:16 ص الثلاثاء 06 يونيو 2023
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء في الأسواق

أسعار الحديد

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كتبت- شيرين صلاح:

تباينت تحركات أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 39719 جنيها، بزيادة 390 جنيها.

سعر طن حديد عز: 39793 جنيها، بتراجع 230 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 1994 جنيها، بتراجع 20 جنيها.

سوق مصراوى

أسعار الحديد الأسمنت مجلس الوزراء

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