وزير قطاع الأعمال من غزل المحلة: خطة التطوير تتضمن التوسع بالتصدير

جولة لوزير قطاع الأعمال بالمحلة استعداد لافتتاح أول مصانع الغزل بعد



كتبت- شيماء حفظي:

قال محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة تستهدف التوسع بالشراكة مع القطاع الخاص في مجالات الصباغة والملابس، وذلك من خلال الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج وشركاتها التابعة.

وأضاف عصمت، خلال الجولة الميدانية التي يجريها اليوم بشركة مصر للغزل بالمحلة، إن ذلك يأتي وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، من أجل تكامل الصناعة وتطوير قطاع الغزل والنسيج.

وأوضح عصمت أن خطة تطوير قطاع الغزل والنسيج تتضمن التوسع في تصدير جزء كبير من إنتاج الشركات من أجل سداد قيمة القروض التي تم الحصول عليها، وأيضا زيادة المردود من العملة الصعبة.

وأشار إلى الدعم والمتابعة المستمرة من جانب مجلس الوزراء للانتهاء من تنفيذ المشروع فى توقيتاته المحددة وأعمال البنية التحتية للمصانع الجديدة والمطورة، وموقف تركيب الماكينات الحديثة وتدريب العاملين، وكذلك التواصل مع شركاء العمل من القطاع الخاص لتوفير احتياجاتهم من أجود الغزول الرفيعة اللازمة للصناعة بدلا من استيرادها ومراجعة خطة تسويق المنتج الجديد عالي الجودة محليا وعالميا.

كما تابع الوزير، الموقف التنفيذي لمشروع التطوير بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، والتي تحتل جانبا كبيرا من مشروع التطوير الشامل لقطاع الغزل والنسيج، سواء من حيث حجم الأعمال أو الاستثمارات بما يمثل نحو 40% من إجمالي المشروع.