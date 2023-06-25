حصدوا 49 ميدالية.. القباج تستقبل أبطال بعثة الأولمبياد الخاص بمطار القاهرة



كتبت- دينا خالد:

استقبلت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وأشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بعثة مصر من أبطال الأولمبياد الخاص، بمطار القاهرة الدولي.

ويأتي ذلك عقب مشاركتهم في دورة الألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص والتي أقيمت بالعاصمة الألمانية برلين خلال الفترة من 17 حتي 25 يونيو الجاري، بحسب بيان للوزارة اليوم.

وحرصت القباج على تهنئة أعضاء البعثة المصرية بالإنجاز الذي حققوه، مثمنة كافة جهود البعثة المصرية، ومعبرة عن سعادتها بالنتائج التي تحققت بفضل إرادة اللاعبين واللاعبات والأجهزة الفنية والإدارية بالبعثة.

وحقق أبطال بعثة الأولمبياد الخاص المصري 49 ميدالية متنوعة بإجمالي 17 ميدالية ذهبية و13 ميدالية فضية و19 ميدالية برونزية.

والأولمبياد الخاص تنظمها إحدي مؤسسات المجتمع المدني، وتتمثل مهمتها في توفير التدريب الرياضي والمنافسة الرياضية على مدار العام في مجموعة متنوعة من الرياضات للأطفال والبالغين من ذوي الإعاقات الذهنية، وتنظم الألعاب الدولية للأولمبياد الخاص كل عامين تحت شعار "الكل فائز" .