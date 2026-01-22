مستشفيات جامعة عين شمس تنظم دورات تدريبية متخصصة في جراحة التجميل

مصر تتقدم 10 مراكز في مؤشر جودة التعليم لتصل إلى المركز 41 عالميًا عام 2024

نظم قسم جراحة التجميل والحروق والوجه والفكين بكلية الطب جامعة عين شمس سلسلة من الدورات التدريبية المتخصصة للأطباء من مختلف الدول العربية والجامعات المصرية، في إطار خطة مستمرة تهدف إلى رفع كفاءة الكوادر الطبية وتطوير مهاراتهم العملية وفق أحدث المعايير العلمية.

وأُقيمت الدورات تحت رعاية الدكتور علي الأنور، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة عين شمس، والدكتور طارق يوسف، المدير التنفيذي للمستشفيات، حيث شهد شهر نوفمبر تنفيذ دورتين مكثفتين استهدفتا الأطباء المهتمين بأحدث تقنيات التجميل الجراحي وغير الجراحي.

ركز الكورس الأول على تقنيات حقن المواد المالئة "الفيلر"، والبوتوكس، والبلازما، من خلال برنامج علمي متكامل شمل محاضرات نظرية وتدريبًا عمليًا مباشرًا تحت إشراف نخبة من أساتذة قسم جراحة التجميل.

أما الكورس الثاني فركز على جراحات شد الوجه بالمنظار وشد الوجه الجراحي، باعتبارها من التخصصات الدقيقة التي تشهد إقبالًا متزايدًا في مجال جراحة التجميل.

وخلال الفعاليات، تفقد الدكتور طارق يوسف، القسم للاطلاع على سير البرامج التدريبية، وأشاد بالمستوى العلمي والتنظيمي للدورات وبالجهود المبذولة في تدريب الأطباء وصقل مهاراتهم العملية، وكان في استقباله الدكتور أحمد علي حسن، رئيس القسم، الذي أشرف على مراسم تكريم الأساتذة المدربين والأطباء المتدربين المشاركين في الدورتين.

وتأتي هذه الأنشطة في إطار حرص مستشفيات جامعة عين شمس على دعم التعليم الطبي المستمر، وتعزيز تبادل الخبرات، وإتاحة أحدث الممارسات الطبية العالمية للأطباء في مختلف التخصصات الجراحية.

اقرأ أيضًا:

رياح وشبورة.. توقعات طقس الأيام المقبلة

أول رد من اتحاد الملاك على المطالب البرلمانية بتعديل قانون الإيجار القديم