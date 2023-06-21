الإحصاء: 61% ارتفاعا بقيمة صادرات مصر إلى فرنسا في 2022

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى فرنسا في عام 2022 بنسبة 61% مقارنة بصادرات عام 2021، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء.

وبحسب البيان، ارتفعت صادرات مصر لفرنسا إلى 1.8 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 1.1 مليار دولار خلال عام 2021.

وبلغت قيمة واردات مصر من فرنسا نحو 2.2 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 1.8 مليار دولار خلال عام 2021، بنسبة ارتفاع 19.2%.

وأشار بيان الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وفرنسا لتسجل نحو 3.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 2.9 مليار دولار خلال عام 2021، بنسبة زيادة 35%.

وجاءت أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى فرنسا خلال عام 2022 كالتالي:

1. وقود معدني وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 828.8 مليون دولار.

2. أسمدة بقيمة 325.4 مليون دولار.

3. آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 209.5 مليون دولار.

4. منتجات كيميائية غير عضوية بقيمة 76.8 مليون دولار.

5. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 51.6 مليون دولار.

وأهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من فرنسا خلال عام 2022:

1. حبوب بقيمة 581.9 مليون دولار.

2. منتجات الصيدلة بقيمة 297.8 مليون دولار.

3. سيارات وجرارات ودراجات بقيمة 141 مليون دولار.

4. مراجل وآلات وأجهزة وأدوات آلية بقيمة 135.2 مليون دولار.

5. منتجات كيميائية متنوعة بقيمة 110.4مليون دولار.