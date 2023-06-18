سعر الذهب اليوم الأحد في مصر يعود للارتفاع بمنتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الأحد في مصر بمنتصف التعاملات، وزاد الجرام 5 جنيهات، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب هبط 20 جنيها في بداية تعاملات اليوم الأحد، قبل أن يعاود الارتفاع بمنتصف التعاملات وتعويض جزء من خسائره.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1503 جنيهات للجرام.

وزاد الذهب عيار 18 إلى 1933 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2255 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 2577 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 18040 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية ومن بينها بورصات السلع والمعادن.

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1957.9 دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) الجمعة الماضية، بتراجع 3 سنتات مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب