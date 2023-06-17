اقتصادية قناة السويس تبحث مع التعاون مع "أداني" الهندية بعدد من القطاعات

كتب- مصطفى عيد:

استقبل وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم السبت، بمقر الهيئة بالسخنة، المدير التنفيذي لمجموعة أداني الهندية سوديبتا بهاتشاريا، لبحث سبل التعاون بين الجانبين في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة واللوجستيات والموانئ، وفقا لبيان من الهيئة اليوم.

وقالت الهيئة إن هذه الزيارة تعبر عن رغبة من الشركة واهتمامها بالتوسع لنشاطها خارج الهند عقب لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي وجوتام أداني رئيس مجلس إدارة المجموعة، خلال زيارة السيسي العاصمة الهندية نيودلهي في يناير الماضي، حيث تعد المجموعة واحدة من الشركات العالمية العملاقة في مجالات البنية التحتية واللوجستيات.

وأعرب رئيس المنطقة الاقتصادية عن سعادته باهتمام الشركة ورغبتها في التوسع بأنشطتها خارج الهند واختيار المنطقة الاقتصادية لتكون منصة الشركة للاستثمار في العديد من القطاعات.

وأشار إلى قيام المنطقة الاقتصادية بجولة ترويجية في دولة الهند تبدأ من الغد، لعرض الفرص الاستثمارية أمام الشركات الهندية لاستقطاب المزيد من الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وخلال اللقاء عرض جمال الدين أهم المزايا والحوافز التي تتمتع بها المنطقة مرتكزاً على الصناعات المستهدف توطينها ودعم الحكومة المصرية لها بإصدار حوافز استثمارية لهذه الصناعات والتي من شأنها مواكبة التغيرات العالمية الحالية، والعمل على تحسين مناخ الاستثمار لاستقطاب استثمارات أجنبية متنوعة.

وأكد الدفع بتعزيز التعاون بين شركة أداني والمنطقة الاقتصادية، حيث تطمح المنطقة في تنفيذ منطقة صناعية هندية على غرار المناطق الصناعية الأخرى لبعض الدول داخل المنطقة الاقتصادية، وخارج حدود بلادها، منوهاً بالمشروعات الهندية بمنطقة السخنة متمثلة في فليكس لصناعات البولي إيثيلين، وأبادوس المتخصصة في صناعات المستحضرات.

وتطرق عرض رئيس المنطقة الاقتصادية إلى أبرز ملامح استراتيجية المنطقة في توطين صناعات الوقود الأخضر، وكذلك الصناعات المغذية لها من صناعات ألواح شمسية وزجاجات الألواح الشمسية وتوربينات الرياح وغيرها التي تساهم في دفع مشروعات الهيدروجين الأخضر.

وأعلن عن إطلاق خدمة تموين السفن لأول مرة بالمنطقة بوقود الايميثانول الأخضر، أوائل سبتمبر المقبل، لتحقيق التنمية المنشودة في هذا القطاع ضمن استراتيجية الدولة المصرية.

وأكد المدير التنفيذي لمجموعة أداني اهتمام ورغبة الشركة بالتعاون وإقامة مشروعات بالمنطقة الاقتصادية في قطاع اللوجستيات والموانئ، وكذلك صناعات الألواح الشمسية والصناعات التكميلية لمشروعات الوقود الأخضر.

وأشار إلى أهمية موقع المنطقة الاقتصادية جغرافياً والذي تراه المجموعة بمثابة مركز اقتصادي في قلب العالم يتيح لها الوصول الأسهل للأسواق الأوروبية والأفريقية، مما يساهم في توسع أنشطة المجموعة خارج الهند والدول الآسيوية.

وأوضح أن المجموعة تولي اهتماماً كييراً بمشروعات الوقود الأخضر، وإنتاج طاقة خضراء رخيصة وترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية لاسيما في دولة الهند وتوفير هيدروجين أخضر حول العالم بأقل تكلفة، بالإضافة إلى المواد الأولية والصناعات المغذية لهذا القطاع التي تعتزم المجموعة المشاركة فيها، لافتاً إلى أهداف مجموعة أداني في إنتاج 45 جيجا وات من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

وعقب اللقاء اصطحب رئيس المنطقة ممثل مجموعة أداني الهندية في جولة تفقدية لميناء السخنة الذي يشهد أعمال تطوير ضخمة تظهر ثمارها نهاية العام الجاري والتي تأتي ضمن أعمالها أرصفة الصب السائل التي تستقبل فيما بعد مشروعات الهيدروجين الأخضر، وفقا للبيان.

وتمتلك مجموعة أداني الهندية العالمية منظومة شركات تعمل في قطاعات متنوعة خاصة البنية التحتية، والموانئ واللوجستيات، والرائدة في قطاع الطاقة المتجددة، بحسب البيان.