ارتفاع البطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الخميس

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار البطاطس والكوسة والفاصوليا والفلفل الحامي وورق العنب البناتي، خلال تعاملات اليوم الخميس عند أسعار أمس، في سوق العبور لتجارة الجملة، وفي المقابل انخفضت أسعار البصل والباذنجان البلدي والفلفل الرومي والخيار البلدي والصوب والبامية.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 2.5 و3.5 جنيه.

البطاطس بين 5.5 جنيهات و7 جنيهات، بارتفاع 1.5 جنيه.

البصل بين 8.5 جنيه و12جنيها، بانخفاض 50 قرشا.

الكوسة بين 8 و13 جنيهات، بارتفاع جنيه

الفاصوليا بين 12 و15 جنيها، بارتفاع جنيه.

الباذنجان البلدي بين 4 و8 جنيهات، بانخفاض 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 4.5 و7.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 7 و11 جنيهات، بارتفاع جنيه.

الملوخية بين 3.5 و6.5 جنيه.

الخيار الصوب بين 7 و11 جنيها، بانخفاض جنيه.

الخيار البلدي بين 4 و7 جنيهات، بانخفاض جنيهين.

البامية بين 15 و30 جنيها، بانخفاض 7 جنيهات.

ورق العنب البناتي بين 22 جنيها و30 جنيها، بارتفاع جنيهين.

أسعار الفاكهة

البرتقال الصيفي بين 5 و7 جنيهات.

الليمون البلدي بين 7 جنيهات و25 جنيها.

الجوافة بين 6 جنيهات و12 جنيها.

الفراولة بين 7 و10 جنيهات.

الكانتلوب بين 5 و10 جنيهات.

العنب البناتي الأصفر بين 19 و25 جنيها.

العنب البناتي الأحمر بين 19 و25 جنيها.

الخوخ البلدي بين 12 جنيهات و28 جنيها.

مشمش عمار بين 20 و25 جنيها، بارتفاع 5 جنيهات.

البرقوق بين 15 و20 جنيها.

البطيخ (بطيخة من 4 إلى 6 كيلو) بين 12 و18 جنيها.

الموز البلدي بين 5.5 و7.5 جنيه.