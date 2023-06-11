سعر الذهب اليوم الأحد في مصر يعود للارتفاع بمنتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

صعد سعر الذهب اليوم الأحد في مصر بمنتصف التعاملات، وزاد الجرام 15 جنيها، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب هبط 15 جنيها في بداية التعاملات، قبل أن يعاود الارتفاع بمنتصف التعاملات بنفس القيمة.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1560 جنيها للجرام.

وصعد الذهب عيار 18 إلى 2006 جنيهات للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2340 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 2674 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 18720 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية ومنها بورصات السلع والمعادن.

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1961 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بنهاية تعاملات الجمعة الماضية، بتراجع 4.27 دولار بنسبة 0.22% مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب.